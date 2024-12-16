'Borsa manipülatörü' olarak bilinen Nihat Özçelik gözaltına alındı

Nihat Özçelik, ‘tehdit ve şantaj’ ile ilgili yürütülen bir soruşturma kapsamında İstanbul’daki evinde Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Özçelik, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Özçelik, daha önce de borsa manipülasyonu oprasyonu kapsamında gözaltına alınmış ve serbest bırakılmıştı.