Borsa soruşturması yandaşa uzandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan soruşturmalar kapsamında şirketlere kayyum atamaları sürüyor. Manipülasyon suçlamalarıyla yöneticileri tutuklanan Investco Holding A.Ş.’ye yönelik soruşturmada holdinge bağlı 20 şirkete kayyum atandı.

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, soruşturma kapsamında holding bünyesindeki şirketlerde ticari faaliyetlerin aksamasından dolayı İstanbul 10. Sulh Ceza Hâkimliği kararıyla 20 şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (TMSF) kayyum olarak atandığını bildirildi.

Kayyum atanan şirketlerden biri olan ve Türkiye’nin boksit madenlerinin neredeyse tamamının ait olduğu Verusa Holding A.Ş.’yi diğerlerinden ayıran özellikleri bulunuyor.

Sözkonusu şirkete bağlı olan Standard Boksit İşletmeleri A.Ş.’nin elinde Adana, Antalya, Muğla, Karaman, Kahramanmaraş, Konya, Eskişehir ve Antep’te 22 boksit maden sahası bulunuyor. Ayrıca Sivas, Erzincan ve Tokat’ta demir madenleri bulunuyor.

Boksit, alüminyum üretiminin yüzde 99’unda kullanılan bir hammadde olma özelliğini taşırken Verusa Holding, yalnızca boksit değil yüksek miktarda altın madenin de sahibi. Holdinge bağlı Galata Altın’ın Tokat’ta 2, Balıkesir’de 3, Kütahya’da 2, Çankırı’da 2, Ankara’da 3, Bayburt, Amasya ve Manisa’da da 1’er altın madeni var.

MEGA PROJELERİN ŞİRKETİ

Bir diğer önemli detay ise holdingin iktidarın mega projeleriyle ilişkisi. Holding bünyesinde faaliyet gösteren Adem Çelik; İstanbul Marmaray, Osmangazi Köprüsü, 1915 Çanakkale Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Ambarlı Atık Su Arıtma Tesisi gibi projelerde yer aldı.

Gazeteci Bahadır Özgür’ün 17 Eylül’de halk.tv.com.tr’de yayınlanan yazısında 2006’da kurulan Verusa Holding’in özellikle 2010’lardan sonra muazzam bir hızda büyüdü, neredeyse girmediği alan kalmadığını ifade etti.

ERDOĞAN’IN ESKİ DANIŞMANI

Sözkonusu Holding’in yöneticileri de dikkat çekici. ‘Bir Liderin Doğuşu: Recep Tayyip Erdoğan’ kitabının yazarı ve AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, 2011-2017 arasında danışmanı olan, Ömer Özbay, Verusa’da CEO’luğunu yürütüyordu. .Versusa’nın yöneticileri arasında Ünsal Ban da vardı. 2014’te kamuda görev aldığı için ayrılmıştı. Ban geçen haftalarda yurtdışına kaçmıştı.