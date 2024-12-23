Borsa yatırımcısı yükselişte

Ekonomi Servisi

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) nezdinde pay senedi yatırımcı sayısı, 1,5 ay sonra tekrar 7 milyon seviyesinin üzerine çıktı. MKK'nin açıkladığı yatırımcı ve hesap sayılarına göre, pay senedi yatırımcı sayısı 20 Aralık itibarıyla 7,03 milyon oldu.

9 hafta üst üste düşen pay senedi yatırımcı sayısı, en son 1 Kasım'da 7 milyon seviyesinin üzerini görmüştü. Sermaye Piyasası Kurulu'nun iki ay aranın ardından geçtiğimiz hafta iki halka arz başvurusuna onay vermesi artışta etkili oldu.