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Borsacı Nihat Özçelik tutuklandı

'Tehdit ve şantaj' ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan borsacı Nihat Özçelik, tutuklandı.

Güncel
  • 17.12.2024 08:20
  • Giriş: 17.12.2024 08:20
  • Güncelleme: 17.12.2024 08:22
Kaynak: DHA
Borsacı Nihat Özçelik tutuklandı

İstanbul'da 'tehdit ve şantaj' ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan borsacı Nihat Özçelik, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Borsacı Nihat Özçelik, dün ‘tehdit ve şantaj’ ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul’daki evinde Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Özçelik, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Borsacı Özçelik, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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