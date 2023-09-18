Borsada düşüş sürüyor

Haftanın ilk gününe düşüşle başlayan Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 69,12 puan azalarak 7.892,86'ya indi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,87 değer kaybederek 7.892,86 puana geriledi.

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 69,12 puan azalarak 7.892,86'ya indi. Toplam işlem hacmi 46,8 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,77 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,76 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,14 ile bilişim, en çok kaybettiren ise yüzde 2,07 ile tekstil, deri oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarının, ABD, İngiltere ve Japonya merkez bankalarının para politikalarının açıklanacağı haftanın ilk işlem gününde dalgalı seyrettiğini belirterek, yurt içinde gözlerin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararında olduğunu kaydetti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) çarşamba günkü toplantıda yüzde 99 ihtimalle politika faizinin sabit kalacağını hatırlatan analistler, dikkatlerin, politika metni ve toplantı sonrası Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarındaki sinyallere çevrildiğini bildirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.000 ve 8.100 seviyesinin direnç, 7.800 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.