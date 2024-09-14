Borsada getiriler eriyor

Borsa İstanbul’da 2020 yılında bu yana yaşanan ralli havası yılın ilk yarısında da devam etti.

Ekonomi politikalarındaki normalleşme, Türkiye’nin kredi notunda peş peşe gelen artışlar borsada yukarı yönlü seyri destekledi.

2024 yılına 7 bin 400 seviyelerinden başlayan BIST 100 endeksi 18 Temmuz’da 11 bin 252 puan ile tarihi zirvesine ulaştı.

Yüzde 50,6’lık yükselişe karşılık gelen bu rallinin ardından borsa yönünü aşağı çevirdi.

Kaynak: BloombergHT