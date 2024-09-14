Borsada getiriler eriyor
Borsa İstanbul bu yılın ilk yarısında yüzde 50’lik getiriyle yatırımcılarının yüzünü güldürdü. Temmuz ortasından itibaren ise işler değişti. Yönünü aşağı çeviren BIST 100 endeksi ilk altı aydaki kazançların neredeyse yarısını geri verdi.
Borsa İstanbul’da 2020 yılında bu yana yaşanan ralli havası yılın ilk yarısında da devam etti.
Ekonomi politikalarındaki normalleşme, Türkiye’nin kredi notunda peş peşe gelen artışlar borsada yukarı yönlü seyri destekledi.
2024 yılına 7 bin 400 seviyelerinden başlayan BIST 100 endeksi 18 Temmuz’da 11 bin 252 puan ile tarihi zirvesine ulaştı.
Yüzde 50,6’lık yükselişe karşılık gelen bu rallinin ardından borsa yönünü aşağı çevirdi.
Kaynak: BloombergHT