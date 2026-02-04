Borsada "kara para" operasyonu: 22 kişi için gözaltı kararı

Borsa İstanbul'da işlem gören Ege Endüstri ve Jantsa hisselerine yönelik “bilgi bazlı piyasa dolandırıcılığı” suçunun işlendiği iddiasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı operasyon başlattı.

İstanbul merkezli yürütülen operasyonda 8 ilde 22 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Başsavcılık'tan yapılan açıklamada "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosunca; Sermaye Piyasası Kanununa Muhalefet (piyasa dolandırıcılığı, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama suçlarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında;

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yapılan şikâyet üzerine yürütülen inceleme ve analizlerde, sosyal medya hesapları aracılığıyla EGEEN ve JANTS pay piyasalarına yönelik olarak Sermaye Piyasası Kanunu’nun 107/2 maddesinde tanımlanan “bilgi bazlı piyasa dolandırıcılığı” suçunun işlendiği tespit edilmiştir" denildi.

Başsavcılık'tan yapılan açıklamada şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda dijital materyallerle malvarlıklarına yönelik araştırmanın devam ettiği belirtildi.