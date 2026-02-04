Borsada "kara para" operasyonu: 22 kişi için gözaltı kararı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ege Endüstri ve Jantsa hisselerinde "Bilgi bazlı piyasa dolandırıcılığı" suçu işlendiği iddiasıyla 22 kişi için gözaltı kararı verdi.
Borsa İstanbul'da işlem gören Ege Endüstri ve Jantsa hisselerine yönelik “bilgi bazlı piyasa dolandırıcılığı” suçunun işlendiği iddiasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı operasyon başlattı.
İstanbul merkezli yürütülen operasyonda 8 ilde 22 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Başsavcılık'tan yapılan açıklamada "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosunca; Sermaye Piyasası Kanununa Muhalefet (piyasa dolandırıcılığı, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama suçlarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında;
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yapılan şikâyet üzerine yürütülen inceleme ve analizlerde, sosyal medya hesapları aracılığıyla EGEEN ve JANTS pay piyasalarına yönelik olarak Sermaye Piyasası Kanunu’nun 107/2 maddesinde tanımlanan “bilgi bazlı piyasa dolandırıcılığı” suçunun işlendiği tespit edilmiştir" denildi.
Başsavcılık'tan yapılan açıklamada şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda dijital materyallerle malvarlıklarına yönelik araştırmanın devam ettiği belirtildi.