Borsa’da manipülasyon operasyonu

BirGün / ANKARA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Borsa İstanbul'daki manipülatif fiyat hareketleri nedeniyle 23 Şubat’ta başlattığı soruşturma kapsamında 17 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar arasında borsa spekülatörü Hasan Meşe ve Yasef Mitrani’nin de yer aldığı öğrenildi.

Borsa çevrelerinin bilinen simalardan olan Meşe’nin işlem yaptığı tahtalar gözaltı kararlarının ardından taban oldu.Borsa İstanbul'da şubat ayında olağanüstü fiyat hareketlerine ilişkin ihbarlar yapılmıştı. İhbarlar üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçmiş ve soruşturma başlatmıştı. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) da tüm kurumların işlemlerini inceleme altına aldığını duyurmuştu.



