Borsada manipülasyon soruşturması: 17 gözaltı kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, BIST Pay Piyasası'nda işlem gören bazı sermaye piyasası araçları paylarında manipülatif hareketler yapıldığı iddiaları üzerine düzenlenen operasyon kapsamında 17 kişi hakkında gözaltı kararı verildiğini duyurdu.

NTV'nin haberine göre; soruşturma kapsamında, Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri AŞ isimli şirkete ait (PRKAB) ve Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama AŞ isimli şirkete ait (DOBUR) hisselerinde "Hektor, Hektor As ve Borsa Dostlar Konağı" isimli sosyal medya sayfaları aracılığı ile manipülasyon yaptığı tespit edildi.

17 şüpheli hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "piyasa dolandırıcılığı" suçlarından gözaltı kararı verildi. Bu sabah saatlerinde istanbul, Antalya, Urfa, İzmir, Kayseri, Malatya, Samsun, Bursa ve Ankara olmak üzere toplam 9 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız Kaçakçılık , Narkotik ve Ekonomik Suçlar Büromuzca yapılan BİST (Borsa İstanbul) Pay Piyasası'nda işlem gören sermaye piyasası araçlarında, işlem hacmi ve hisse fiyatında hayatın olağan akışına aykırı dalgalanmalar yaşanması, yapay yükselişlerin küçük yatırımcıyı zarara uğratığı yönünde tespitler üzerine başlatılan soruşturma kapsamında; Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş. isimli şirkete ait (PRKAB) ve Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş. isimli şirkete ait (DOBUR) hisselerinde 'Hektor, Hektor As ve Borsa Dostlar Konağı' isimli sosyal medya sayfaları aracılığı ile manipülasyon yaptığı tespit edilen şüpheliler hakkında 28/05/2025 tarihi itibariyle yapılan operasyon kapsamında, istanbul, Antalya, Şanlıurfa, İzmir, Kayseri, Malatya, Samsun, Bursa ve Ankara olmak üzere toplam 9 ilde 17 kişi hakkında 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve piyasa dolandırıcılığı' suçlarından gözaltı kararı verilmiş olup yakalama -arama -el koyma adli işlemlerinin devam ettigi kamuoyuna duyurulur."