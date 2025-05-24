Borsada manipülasyon soruşturması: Eski THK Rektörü Ünsal Ban tutuklandı
BIST Pay Piyasası'nda işlem gören bazı sermaye piyasası araçları paylarında manipülatif hareketler yapıldığı iddiaları üzerine başlatılan soruşturmada gözaltına alınan Eski THK Üniversitesi Rektörü Ünsal Ban, tutuklandı.
Borsa İstanbul (BIST) Pay Piyasası'ndaki bazı işlemlerde piyasa dolandırıcılığı yapıldığı iddiaları üzerine başlatılan soruşturma kapsamında hakkında gözaltı verilen ve Fethiye'de yakalanan eski Türk Hava Kurumu (THK) Üniversitesi Rektörü Ünsal Ban, tutuklandı.
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