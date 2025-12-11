Borsada milyonerlerin sayısı arttı

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) verilerinden derlenen bilgilere göre, Borsa İstanbul'da pay senedindeki toplam yatırımcı sayısı kasım sonu itibarıyla geçen yılın sonuna göre yüzde 6,4 azalarak 6 milyon 431 bin 980'e geriledi.

Bu dönemde yatırımcıların toplam portföy değeri 5 trilyon 711 milyar 806 milyon liradan, 7 trilyon 283 milyar 680 milyon liraya yükseldi.

Geçen yılın sonuna göre bakıldığında kasım ayı itibarıyla "1 milyon lira üzeri" portföy diliminde yer alan "milyoner" yatırımcı sayısında ve bu dilimin portföy büyüklüğünde artış görüldü.

PORTFÖY BÜYÜKLÜĞÜ DE ARTTI

"Milyoner" yatırımcı sayısı geçen yılın sonunda 239 bin 742 iken, kasım itibarıyla yüzde 23,2 yükselişle 295 bin 343'e yükseldi. Böylece, Borsa İstanbul'a 55 bin 601 yeni "milyoner" yatırımcı eklendi. Aynı dönemde bu yatırımcıların yönettiği toplam portföy büyüklüğü de 5 trilyon 263 milyar 224 milyon liradan, 6 trilyon 852 milyar 788 milyon liraya çıktı.

YÜZDE 94, YÜZDE 4,6'NIN ELİNDE

Kasım ayı itibarıyla sayıca toplam pay senedi yatırımcılarının yüzde 4,6'sını oluşturan bu grup, yatırımlarıyla 7 trilyon 283 milyar 680 milyon liralık toplam pay senedi piyasasının yüzde 94,1'ini elinde bulunduruyor.

Pay senedinde "milyoner" yatırımcı portföyleri, MKK verilerinde 1-5 milyon lira, 5-10 milyon lira ve 10 milyon lira üzeri olmak üzere üç ayrı dilimde takip ediliyor. Buna göre, 1-5 milyon lira grubuna 1 milyon liranın üzerindeki ve 5 milyon liraya kadar olan portföyler, 5-10 milyon lira grubuna ise 5 milyon liranın üzerindeki ve 10 milyon liraya kadar olan portföyler dahil ediliyor. 10 milyon lira üzeri sınıfı ise bu tutarın üzerindeki tüm portföyleri kapsıyor.

EN FAZLA 1-5 MİLYON LİRA GRUBUNDA

"Milyoner" yatırımcılar bu üç portföy dilimine göre incelendiğinde, Kasım 2025 itibarıyla geçen yılın sonuna göre sayısal olarak en fazla yatırımcı girişinin "1-5 milyon lira" grubunda, oransal olarak ise "5-10 milyon lira" grubunda gerçekleştiği görüldü. Portföy değerine göre ise oransal olarak en fazla artış "5-10 milyon lira" grubunda görüldü.

Aralık 2024'te 197 bin 469 yatırımcıdan oluşan bu grup, kasım ayı itibarıyla yüzde 22 yükselişle 43 bin 410 kişi artarak 240 bin 879'a yükseldi. Bu dilimdeki yatırımcıların toplam portföy büyüklüğü de yüzde 24,4 artışla 394 milyar 704 milyon liradan 490 milyar 955 milyon liraya çıktı.