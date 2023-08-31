Borsada 'tavan çılgınlığı' uyarısı

Yatırımcı sayısının 6 milyonu aştığı Borsa İstanbul’a son üç ayda 2 milyona yakın yeni yatırımcı giriş yaptı. Bu üç ayda en dikkat çeken ise 14 halka arzın gerçekleştirilmesi oldu. En az 2 en fazla 11 tavan serisine imza atan halka arz şirketlerinin hareketleri uzmanları piyasa dinamiklerini bozacağı endişesine sürüklüyor.

Son yıllarda Borsa İstanbul neredeyse her gün yeni bir halka arz şirketine 'hoş geldin' diyor. Pandemi ile birlikte hisse senedi piyasalarına artan ilgi, finansmana erişimi zor olan şirketlerin sermaye ihtiyacı için bir yol olarak öne çıkan halka arzlarda ise en çok tartışılan ise açılışla birlikte başlayan tavan serileri. Çok büyük şirketlerdense küçük ve orta ölçekli şirketler ağırlıklı olarak halka arz ediliyor, şirketler en az 5 tavan yapmadan da düşüş göstermiyor.

Ağustos sonuna kadar 30 şirket halka arz edilirken Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrasındaki üç ayda halka arz edilen 14 şirket en az 2 tavan en fazla ise şimdilik 11 tavan serisine imza attı.

ekonomim.com'dan Şebnem Turhan'ın haberine göre, piyasa uzmanları küçük yatırımcının da kazanç kapısı olarak gördüğü halka arz sevdasının ileriki dönemde piyasa dinamiklerine ağır zarar verebileceği uyarısı yapıyor.

Öyle ki bazı şirketlerde çalışanlar ortak halka arz kumbarası oluşturarak her arza katılırken, genç yaşlı daha önce hisse senedi piyasası ile hiç ilgisi olmayan kişiler de halka arzdan 3-5 lot alabilmek için yarışıyor.

3 AYDA 2 MİLYON YENİ YATIRIMCI

Merkezi Kayıt Kuruluşu verilerine göre mayıs sonunda 4.48 milyon kişi olan yatırımcı sayısı üç ayda hızla arttı ve 6.26 milyon kişiye yükseldi. Üç ayda neredeyse 2 milyon kişi hisse senedi piyasalarına giriş yaptı. Piyasa uzmanları 14 halka arzın gerçekleştiği bu üç ayda yeni yatırımcıların çoğunun da tavan serisi hikayesine koşan kişilerden oluştuğunu vurguladı. Yine MKK verisi temmuz sonu itibariyle yatırımcıların yüzde 62'sinin portföy büyüklüğü 50 bin liranın altında bulunuyor. Daha dikkat çeken ise yüzde 23'ünün portföy büyüklüğü 5 bin liranın altında. Bu durum da piyasa uzmanlarının dile getirdiği gibi yatırımcıların çoğunun küçük miktarlarda halka arzlardan pay alma peşinde olduğunu ortaya koyuyor.

Ağustos sonuna kadar halka arz edilen 30 şirketin toplam halka arz büyüklüğü 42 milyar 245 milyon lira olurken son üç ayda halka arz olan 14 şirketin toplam halka arz büyüklüğü ise 19 milyar 131 milyon lira oldu. 8 ayda halka arz edilen şirketlerin yarısı son üç ayda halka arz oldu. Ve cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesine göre ise halka arz hisselerin tavan serileri daha belirgin hale geldi.

Halka arzlarda Sermaye Piyasası Kurulu’nun düzenlemelerine göre artık serbest fonlar halka arz paylarında yüzde 1’den fazla alamıyor. Eşit dağıtım yöntemi uygulanıyor ve bireysel yatırımcılar küçük portföyleriyle halka arzdan pay almaya çalışıyor. Halka arzlarda ise talep rekorları kırılıyor. İzdemir Enerji ve Tatlıpınar Enerji halka arzına 2.5 milyonun üzerinde bireysel yatırımcıdan talep gelmişti.