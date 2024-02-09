Borsada tüm zamanların rekoru kırıldı

Borsa İstanbul’da BIST 100 Endeksi tüm zamanları en yüksek seviyesini görerek 8.993,12 puana ulaştı. Yükselişin ardından BİST 100 Endeksi geri çekildi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,48 yükselişle rekor seviye olan 8.993,12 puandan başladı.

Dün, alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,21 değer kazancıyla 8.949,79 puandan tamamlayarak kapanış rekoru kırdı. Endeks, gördüğü en yüksek seviyeyi de 8.990,37 puana taşıdı.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD'de açıklanan verilerin ülke ekonomisinde güçlü duruşa işaret etmesinin "yumuşak iniş" senaryolarını desteklemesi ve dünya genelinde şirket karlılıklarının beklentileri aşmaya devam etmesiyle risk iştahının güçlü seyrettiğini söyledi.

PARASAL SIKILIĞIN FİYATLAMA DAVRANIŞLARINA ETKİSİ GÜÇLÜ OLACAK

Öte yandan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yeni Başkanı Fatih Karahan ilk "Enflasyon Raporu" toplantısını TCMB Başkan Yardımcıları Cevdet Akçay ve Hatice Karahan ile birlikte gerçekleştirdi. Karahan, parasal sıkılığın fiyatlama davranışlarına yansımasının öngördüklerinden daha güçlü olduğunu ifade etti.

2024, 2025 ve 2026 yıl sonu enflasyon tahminlerinin bir önceki rapordaki haliyle korunduğunu aktaran Karahan, 2024 yıl sonu tahmininin yüzde 36, 2025 yıl sonu tahmininin ise yüzde 14 olduğunu kaydetti.

Analistler, bugün yurt içinde sanayi üretimi, yurt dışında ise Almanya'da enflasyon verilerinin takip edileceğini ifade ederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.000 ve 9.140 puanın direnç, 8.900 ve 8.800 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.