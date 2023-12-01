Borsada yüksek seyir sürüyor

Borsa İstanbul'da BİST 100 endeksi, açılışta önceki kapanışa göre 122,89 puan artışla ve yüzde 1,55 değer kazanarak 8.071,48 puana çıktı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne önceki kapanışa göre 122,89 puan artışla ve yüzde 1,55 değer kazanarak 8.071,48 puana çıktı.

Dün, satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,76 değer kaybıyla 7.948,60 puandan tamamladı.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.100 ve 8.200 seviyelerinin direnç, 8.000 ve 7.900 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Analistlere göre, küresel pay piyasalarında, yatırımcılar ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarına ve yoğun veri gündemine odaklandı.

S&P KREDİ NOTUNU POZİTİFE ÇEVİRDİ

Ayrıca, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P)'un Türkiye'nin not görünümünü "pozitif"e çevirmesiyle yurt içi piyasaların pozitif ayrıştığını söyledi.

S&P, dün Türkiye'de son dönemdeki politika düzenlemeleri nedeniyle takvim dışı değerlendirmeye giderek ülkenin kredi görünümünü revize etti. S&P, Türkiye'nin kredi notunu "B" olarak teyit ederken, kredi notu görünümünü "durağan"dan "pozitif"e çevirdi.

Öte yandan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bankacılık sistemini, Türk lirasını (TL) 'değer kazandırmayı' hedefleyen adımlarına devam ederken, TCMB'nin konuya ilişkin tebliğleri, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bugün yurt içinde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), yurt dışında ise Fed Başkanı Powell'ın sözle yönlendirmelerinin yanı sıra dünya genelinde imalat sanayi PMI verileri takip edilecek.