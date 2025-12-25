Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Boru döşemesi yapılan kanalda toprak kayması; 3 yaralı

Ajans Haberleri
  • 25.12.2025 22:53
  • Giriş: 25.12.2025 22:53
  • Güncelleme: 25.12.2025 22:53
Kaynak: DHA
Boru döşemesi yapılan kanalda toprak kayması; 3 yaralı

Ünsal YÜCEL/ UZUNKÖPRÜ(Edirne), (DHA)- EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesinde doğal gaz boru hattı döşeme çalışması sırasında meydana gelen toprak kayması sonucu 1’i ağır 3 işçi yaralandı.

Olay, ilçeye bağlı Mescit Mahallesi’nde meydana geldi. Mahallede yürütülen çalışmalar sırasında, iddiaya göre sağanak yağış nedeniyle işçilerin çalıştığı kanalda toprak kayması meydana geldi. İhbar üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri ve diğer işçilerin de yardımıyla toprak altından çıkarılan 3 işçi, ambulanslarla Uzunköprü Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

Durumu ağır olan işçilerden biri, ilk müdahalesinin ardından Edirne’deki Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (DHA)

FOTOĞRAFLI

BirGün'e Abone Ol