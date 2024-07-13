Boru yüklü tır, otoyolda bariyerlere çarpıp devrildi

Mersin’in Tarsus ilçesinde otoyolda boru yüklü tır devrildi.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Tarsus-Pozantı istikameti damlama mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, M.K.’nın idaresindeki 31 AJG 440 plakalı boru yüklü tır, yağış nedeniyle kontrolden çıkarak önce bariyerlere çarptı, ardından da yağmursuyu tahliye kanalına devrildi. Kaza sonrası olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sürücünün yaralanmadığı kazada polis ekipleri otoyolda güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri tırı kaldırmak için çalışma başlattı.