Borusan Quartet bugün Caddebostan sahilinde

Kültür Sanat Servisi

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından Borusan Holding festival sponsorluğunda düzenlenen 52. İstanbul Müzik Festivali kapsamındaki 'Bir Prömiyer Gecesi: Borusan Quartet & Synergy Vocals' konseri, bugün Süreyya Operası’nda ve canlı yayınla Caddebostan sahilinde müzikseverlerle buluşuyor.

Bu özel gecede, Türkiye’nin sayılı kadın şeflerinden Sibil Arsenyan yönetimindeki Borusan Quartet, Synergy Vocals ile birlikte sahne alacak.

Özel olarak hazırlanan canlı yayın organizasyonuyla, bugün saat 20.00’den itibaren dileyen tüm sanatseverler konseri Caddebostan sahilinde ücretsiz olarak izleyebilecek.

Bu eşsiz konser aynı zamanda Karnaval radyolarından Borusan Klasik ile Joy FM ortak yayınıyla dinleyicilerle buluşacak.

Borusan Quartet konserini Caddebostan sahilinde ücretsiz izlemek için bugün saat 20.00’den itibaren Caddebostan sahilinde (Migros yanı) sanatseverlerle buluşabilirsiniz.