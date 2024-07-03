Borusan’da sendika hakkı için eylem var

Emek Servisi

Sendikalaştıkları için işten atılan Borusan Port işçileri, İstanbul’daki Borusan Holding Genel Merkezi önüne gelerek bir açıklama yaptı. Liman-İş üyesi işçiler, işe iadelerini ve sendika haklarının tanınmasını istedi. Borusan Port işçilerinin kısa sürede sendikalaştığına ve Liman-İş’in çoğunluğu sağladığına dikkat çekildi.

Borusan yönetiminin holding bünyesinde başka iş kollarından işçileri liman iş koluna geçirerek yetki sürecini engellediği belirtilen açıklamada, önce 4 işçinin işten atıldığı, daha sonra yapılan anlaşma gereği işçilerin geri alınarak sendika hakkının tanınacağı sözünü aldıkları belirtildi. Açıklamada, “Sözlerini yerine getirmeyen Borusan yönetimi üyelerimiz üzerinde baskı yapmaya devam etti. Hukuksuzlukta sınır tanımayarak bünyelerindeki senfoni orkestrasının elemanlarını dahi liman işçisi olarak gösterdiler. İş yeri zarara uğratıldı gerekçesi ile önce işçilere hukuka aykırı davalar açıldı” denildi.

21 Mayıs’ta 37 işçinin tazminatsız işten atıldığını hatırlatan işçiler, “Hukuka ve ahlaka sığmayan bu yöntemler uygulanırken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı izlemekle yetindi. Borusan yönetimini bir kez daha bu usulsüzlüklere son vermeye, sendikamızla masaya oturmaya ve işçilerinin taleplerini kabul etmeye çağırıyoruz” ifadelerini kullandı.