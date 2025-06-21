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Borussia Dortmund, Kulüpler Dünya Kupası'nda Mamelodi Sundowns'ı 4-3 yendi

Jude Bellingham'ın kardeşi 19 yaşındaki futbolcu Jobe Bellingham, Borussia Dortmund formasıyla ilk golünü Mamelodi Sundowns'a attı

Ajans Haberleri
  • 21.06.2025 23:18
  • Giriş: 21.06.2025 23:18
  • Güncelleme: 21.06.2025 23:18
Kaynak: AA
Borussia Dortmund, Kulüpler Dünya Kupası'nda Mamelodi Sundowns'ı 4-3 yendi

İSTANBUL (AA) - 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası F Grubu'nda Almanya temsilcisi Borussia Dortmund, Güney Afrika ekibi Mamelodi Sundowns'ı 4-3 mağlup etti.

ABD'nin Ohio eyaletindeki TQL Stadı'nda oynanan F Grubu maçında Borussia Dortmund ile Mamelodi Sundowns karşılaştı.

Güney Afrika ekibi, 11. dakikada Lucas Ribeiro'nun golüyle 1-0 öne geçse de Borussia Dortmund, 16. dakikada Nmecha, 34. dakikada Guirassy ve 45. dakikada Jobe Bellingham'ın golleriyle ilk yarıyı 3-1 önde tamamlandı.

Jude Bellingham'ın kardeşi 19 yaşındaki futbolcu Jobe Bellingham, Borussia Dortmund formasıyla ilk golünü Mamelodi Sundowns'a attı.

Alman ekibi, 59. dakikada Mudau'nun kendi kalesine golüyle 4-1 öne geçerken Güney Afrika ekibi, 62. dakikada Rayners'in golüyle farkı tekrar ikiye indirdi.

Mamelodi Sundowns, 90. dakikada Mothiba'nın golüyle farkı bire indirse de maçta başka gol olmayınca Borussia Dortmund, karşılaşmayı 4-3 kazandı.

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