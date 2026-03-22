Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Borussia Dortmund, Sportif Direktör Kehl ile yollarını ayırdı

Spor
  22.03.2026 15:30
  Giriş: 22.03.2026 15:30
  Güncelleme: 22.03.2026 15:33
Kaynak: Spor Servisi
Borussia Dortmund

Bundesliga ekibi Borussia Dortmund, sportif direktör Sebastian Kehl ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Alman kulübünden yapılan açıklamada, "Borussia Dortmund ve Sebastian Kehl, iş birliklerine karşılıklı olarak son verme konusunda anlaştı. Bu karar, BVB yönetimi ve eski sportif direktör tarafından dostane bir şekilde alındı" ifadeleri kullanıldı.

Sarı siyahlı ekipte futbolcu olarak da forma giyen Kehl, kulübe çok şey borçlu olduğunu ve yaklaşık 24 yıldır bu ailesinin bir parçası olmaktan dolayı gurur duyduğunu belirtti.

BirGün'e Abone Ol