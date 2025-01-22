Borussia Dortmund’da, Nuri Şahin dönemi sona erdi

Alman temsilcisi Borussia Dortmund, Teknik Direktör Nuri Şahin ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Bundesliga ekibi Borussia Dortmund’da Nuri Şahin dönemi sona erdi. Sarı-siyahlılar, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 7. haftasında deplasmanda Bologna’ya 2-1 mağlup oldukları maçın ardından genç teknik adamla yolların ayrıldığını duyurdu.

Konuyla ilgili Dortmund’un resmi hesabından yapılan açıklamada Borussia Dortmund Spor Genel Müdürü Lars Ricken, "Nuri Şahin’i ve çalışmalarını gerçekten takdir ediyoruz. Uzun bir iş birliği istiyorduk ve sporda birlikte bir dönüm noktasına ulaşacağımızı sonuna kadar umuyorduk. Üst üste 4 yenilgiden sonra, son 9 maçta alınan tek galibiyet nedeniyle ve şu anda Bundesliga sıralamasında 10. olduğumuz için maalesef mevcut durumda sportif hedeflerimize ulaşabileceğimize olan inancımızı kaybettik. Bu karar kişisel olarak beni de üzüyor ama Bologna maçından sonra artık kaçınılmazdı" ifadelerini kullandı.

Nuri Şahin, Dortmund’un başında bu sezon çıktığı 27 maçta 12 galibiyet, 4 beraberlik ve 11 mağlubiyet aldı. Alman ekibi, bu karşılaşmalarda 55 gol atarken, kalesinde 44 gol gördü. Genç teknik adam, maç başına 1.48 puan ortalaması yakaladı.