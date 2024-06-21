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Boş arazide bir erkeğe ait cansız beden bulundu

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde boş arazide erkek cesedi bulundu.

Güncel
  • 21.06.2024 19:39
  • Giriş: 21.06.2024 19:39
  • Güncelleme: 21.06.2024 19:43
Kaynak: İHA
Boş arazide bir erkeğe ait cansız beden bulundu
İHA


Kayseri Kocasinan ilçesinde Cırgalan Mahallesi 4112. Sokak üzerinde meydana gelen olayda; boş arazide bir ağacın altında hareketsiz şekilde bir şahsın yattığını gören vatandaşlar durumu ihbar etti.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yapılan ilk müdahalede kimliği henüz tespit edilemeyen ve 25 yaşlarında olduğu tahmin edilen şahsın hayatını kaybettiği tespit edildi.

Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri de inceleme yaptı. Şahsın cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

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