Boş arazide çıkan yangın korkuttu

Aydın’ın Efeler ilçesinde boş arazide çıkan yangın rüzgarın etkisi ile büyüdü. İtfaiye ekipleri, alevlerin yakındaki iş yerlerine sıçramaması için adeta zamanla yarıştı.



Yangın, Efeler ilçesi Ata Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Gıdacılar Çarşısı’ndaki boş bir arazide henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Boş arazide çıkan alevleri fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Rüzgarın etkisi ile geniş alana yayılan alevleri söndürmek için itfaiye ekipleri büyük çaba sarf etti.

Ekiplerin çabaları sonunda yangın iş yerlerine sıçramadan kontrol altına alındı. Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin soğutma çalışması sürüyor. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.