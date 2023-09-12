Boş arazide çıkan yangın villaya sıçradı

Antalya'nın Alanya ilçesinde boş arazide çıkıp, 2 katlı villaya sıçrayan yangın, 1,5 saatlik çalışma ile kontrol altına alındı.

Yangın, saat 15.00 sıralarında Küçükhasbahçe Mahallesi Enişdibi Caddesi'ndeki boş arazide çıktı. Alevler, kısa sürede büyüyerek yakındaki 2 katlı villaya sıçradı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen Alanya Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, arazözler ile Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler de itfaiye araçları ile yangını söndürmek için çalışma başlatırken, mahalle sakinleri de destek verdi. Helikopterin de söndürme çalışmalarına katıldığı yangın, 1,5 saatlik çalışması sonucunda kontrol altına alındı.

Villanın büyük kısmı kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.