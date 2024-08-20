Boş araziye bina yapıp dönüşüm demeyeceğiz

Haber Merkezi

Üsküdar’daki riskli yapıların depreme dayanıklı hale getirilmesini ve güvenli konutların inşa edilmesini amaçlayan “Üsküdar Yenileniyor”un lansmanı gerçekleştirildi.

Bağlarbaşı Kültür Merkezi’ndeki lansmanda CHP’li Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, “Boş araziye bina yapıp biz kentsel dönüşüm yaptık demeyeceğiz. Tehlikeli binaların dönüşümünü en ekonomik şekilde birlikte hayata geçireceğiz” dedi.

Lansmanda konuşan İBB iştiraki KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt ise, "Bize göre kentsel dönüşümün rekabeti olmaz, iş birliği olur. Bu iş birliği de önemli örneklerinden biri” ifadelerini kullandı.