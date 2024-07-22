Boş bloklar için aylık 500 bin TL

İstanbul Finans Merkezi’nin yapıldığı alandaki evlerinden istimlak edilerek 50 metre karşıda yapılan siteye yerleştirilen yurttaşlar aidat tutarlarından şikâyetçi. Yurttaşlar, Emlak Konut’un site içeresindeki boş 2 bina için site yönetimine aylık 500 bin TL ödediğini aktardı.

İstanbul Ümraniye’de bulunan Finans Merkezi’nin yapıldığı alandaki evleri istimlak edilen yurttaşlar, 50 metre karşıya yapılan Komşu Finans Evleri sitesine yerleştirildi. 4 bloklu sitenin 2 blokunda yaşayan yurttaşlar yüksek aidat bedelleri nedeniyle site içinde sık sık protesto düzenliyor. Eski oturdukları yerin Finans Merkezi’nin trafo binası yapılması nedeniyle buraya yerleştirilidiklerini belirten site sakinleri, sorunları ve problemlerine bir muhatap bulamasından yakınıyor.

Güvenlik önlemlerinin oldukça yetersiz ve kötü olduğunu belirterek son bir ayda sitede 5 hırsızlık vakası olduğunu söyleyen site sakini bir yurttaş, "Kentsel dönüşümden sonra Emlak Konut kendi site yönetimini getirdi. Şu an ödenen aidat 4 bin 500 TL, sitede yüksek aidat alınıyor ve doğru düzgün bir hizmet yok. Güvenlik sıfır, temizlik kötü. Sürekli toplantı ve itirazlar yapılıyor ama sonuç alamıyoruz. İnsanlar mağdur durumda, emlak konut kendi sistemini kurmuş gidiyor. Bu denli yüksek aidat tutarına anlam veremiyoruz. Sitede havuz ve spor salonu gibi giderleri yüksek sosyal alanlar da bulunmuyor" diye konuştu.

4 bloktan oluşan sitenin yalnızca 2 blokunun kullanımda olduğunu anlatan site sakinleri, "Diğer 2 blok ise boş. Satılamadığından boş bloklar için de Emlak Konut tarafından aidat ödeniyor. Emlak Konut Site yönetimine her ay 500 bin TL ödeme yapıyor. 1 buçuk yıldır boş bekleyen bloklar için ödeme yapılmasının anlamı nedir? Ayrıca site yönetimi de Emlak Konut’un getirdiği bir firma. Emlak Konut aylardır devletin kasasından boş bloklar için 500 bin lira ödeme yapmaya devam ediyor" ifadelerini kullandı.