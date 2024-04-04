Boş dükkanda çıkan yangın korkuttu

Çorum’un Sungurlu ilçesinde boş bir dükkanda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, Sungurlu ilçesi Akçakent Mahallesi TOKİ konutlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, market olarak kullanılan boş dükkanda henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

Dumanları gören vatandaşlar durumu itfaiyeye haber verdi.

Kısa sürede olay yerine giden Sungurlu Belediyesi İtfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.

Yangında dükkan kullanılmaz hale geldi.