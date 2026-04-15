Boş salonu perdeyle gizlemeye çalıştılar

AKP, hafta sonu Kayseri’de düzenlediği Orta Anadolu Bölge Strateji Toplantısı’nda, 8 ilden temsilci davet etmesine rağmen salonun dolmaması üzerine siyah perdeyle alanı küçülttü. Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflar, boş koltukları ve perde arkasındaki boşluğu gözler önüne serdi.

Yıllardır “salonlara sığmıyoruz” söylemiyle politika yapan AKP’nin son dönemdeki etkinliklerinde katılım sorunu yaşadığı görülüyor. Hafta sonu Kayseri’nin ev sahipliğinde düzenlenen Orta Anadolu Bölge Strateji Toplantısı’nda, salonun büyük bölümünün boş kalması dikkat çekti.

Toplantıya Nevşehir, Yozgat, Niğde, Sivas, Kırşehir, Kırıkkale ve Aksaray’dan milletvekilleri, il ve ilçe başkanları ile teşkilat yöneticileri davet edildi.

Kayseri İl Kültür Müdürlüğü’nün konferans salonunda yapılan toplantıda, Sözcü'nün haberine göre salonun balkon kısmının tamamen boş olduğu görüldü. AKP Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş, salonun orta bölümüne siyah bir perde çekilerek daraltılan alanda konuşma yaptı.