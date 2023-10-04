Boş tarlada bulunan el bombası imha edildi

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde boş tarlada bulanan el bombası, imha edildi.

Olay, saat 17.00 sıralarında ilçeye bağlı Yeni Mahalle'de meydana geldi. Mahalledeki boş tarlada el bombası gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Hatay İl Jandarma Komutanlığı Patlayıcı Madde İmha Timi (PAMİT) sevk edildi. Çevre güvenliğini alan ekipler, el bombasını yerinde imha etti.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.