Boşaltılan binada asansör halatını sökerken 8'inci kattan boşluğa düştü
Diyarbakı'da boşaltılan binaya girip, asansör halatını sökerken 8'inci kattan boşluğa düşen K.E. (23), ağır yaralandı.
Kaynak: DHA
Kayapınar ilçesi Urfa Bulvarı Azizoğlu Sitesi’nde, 6 Şubat’taki depremlerde ağır hasar alınca boşaltılan 8 katlı binaya giren K.E., iddiaya göre asansör halatını sökerken 8'inci kattan boşluğa düştü.
İtfaiye ekiplerince çıkarılıp, ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan K.E.'nin durumunun ağır olduğu bildirildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.