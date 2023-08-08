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Boşaltılan binada asansör halatını sökerken 8'inci kattan boşluğa düştü

Diyarbakı'da boşaltılan binaya girip, asansör halatını sökerken 8'inci kattan boşluğa düşen K.E. (23), ağır yaralandı.

Ajans Haberleri
  • 08.08.2023 16:14
  • Giriş: 08.08.2023 16:14
  • Güncelleme: 08.08.2023 16:15
Kaynak: DHA
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Boşaltılan binada asansör halatını sökerken 8'inci kattan boşluğa düştü

Kayapınar ilçesi Urfa Bulvarı Azizoğlu Sitesi’nde, 6 Şubat’taki depremlerde ağır hasar alınca boşaltılan 8 katlı binaya giren K.E., iddiaya göre asansör halatını sökerken 8'inci kattan boşluğa düştü.

İtfaiye ekiplerince çıkarılıp, ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan K.E.'nin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

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