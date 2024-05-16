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Boşaltılan hiçbir okul seneye yetişmeyecek

Eğitim
  • 16.05.2024 06:00
  • Giriş: 16.05.2024 06:00
  • Güncelleme: 16.05.2024 08:41
Boşaltılan hiçbir okul seneye yetişmeyecek
Fotoğraf: MEB

Haber Merkezi 

Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın Eskişehir’de depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle boşaltılan okullarla ile ilgili açıklama yaptı. Aydın, “Gerçekçi olmak lazım, biz bir ev yapmıyoruz devasa bir okul yapacağız. Önümüzdeki döneme yetişmesinin imkan ve ihtimali yok” dedi.

Aydın, “Bu şekilde 9 okul, 12 binamız var. Bunların hepsi incelenecek, güçlendirilecek güçlendirilecek, yıkılıp yapılacaklar yıkılıp yeniden yapılacak. Bir inşaatın yapılabilmesi için fizibilitesinin yapılması lazım, zemin etütünün yapılması lazım, projesinin yapılması lazım, ihalesinin yapılması lazım sonra inşaat döneminin başlaması lazım. Biz bir ev yapmıyoruz devasa bir okul yapacağız" diye konuştu.

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