Boşaltılan hiçbir okul seneye yetişmeyecek

Haber Merkezi

Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın Eskişehir’de depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle boşaltılan okullarla ile ilgili açıklama yaptı. Aydın, “Gerçekçi olmak lazım, biz bir ev yapmıyoruz devasa bir okul yapacağız. Önümüzdeki döneme yetişmesinin imkan ve ihtimali yok” dedi.

Aydın, “Bu şekilde 9 okul, 12 binamız var. Bunların hepsi incelenecek, güçlendirilecek güçlendirilecek, yıkılıp yapılacaklar yıkılıp yeniden yapılacak. Bir inşaatın yapılabilmesi için fizibilitesinin yapılması lazım, zemin etütünün yapılması lazım, projesinin yapılması lazım, ihalesinin yapılması lazım sonra inşaat döneminin başlaması lazım. Biz bir ev yapmıyoruz devasa bir okul yapacağız" diye konuştu.