Boşandığı erkek tarafından bıçaklanan kadın yaşam savaşını kaybetti

Elazığ'da boşandığı erkek tarafından 13 yerinden bıçaklanan kadın yaşam savaşını kaybetti.

Elazığ'da boşandığı E.E. tarafından 22 Haziran'da bıçaklı saldırıya maruz bırakılan ve ağır yaralanan Y.B.Ç. (26) kaldırıldığı Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde yaşam mücadelesini kaybetti.

İddiaya göre, Elazığ'da 22 Haziran'da Y.B.Ç, boşandığı E.E'yi telefonla arayarak 1,5 yaşındaki oğlunu bir süre kendisiyle kalması için almak istediğini söylemiş, bunun üzerine E.E, Y.B.Ç'ye oğlunu dedesinin evinde verebileceğini belirtmişti.

Oğlunu almak için dedesinin evine giden kadın ile Y.B.Ç, arasında tartışma çıkmış, tartışmanın büyümesi üzerine E.E, Y.B.Ç'yi vücudunun çeşitli yerlerinden 13 kez bıçaklamıştı.

Ağır yaralanan kadın 112 Acil Sağlık ekiplerince Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılmış, polis ekiplerince gözaltına alınan E.E, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.