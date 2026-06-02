Boşandığı erkek tarafından şiddete maruz bırakıldı: "Ölüm tehditleri almaya devam ediyorum"

Zonguldak’ta öğretmen olarak görev yapan Elif U., bir buçuk yıl önce boşandığı erkek tarafından hâlâ şiddete maruz kaldığını duyurdu.

Elif U. ve Haydar E., 5 yıl evli kalıp 1,5 yıl önce boşandı. İddiaya göre, 29 Mayıs’ta oğlu ile görüşmek isteyen Haydar E., buluştuğu Elif U.’ya sözlü ve fiziksel şiddet uyguladı. Elif U., olayın ardından boşandığı erkek hakkında suç duyurusunda bulundu. Elif U., sosyal medya hesabından da boşandığı eşi Haydar E.’den şiddet gördüğünü ifade ederek darp izi bulunan eski fotoğraflarını paylaştı.

"ARTIK SESİMİ ÇIKARMANIN VAKTİ GELDİ"

Elif U., o paylaşımında, "Artık sesimi çıkarmanın vaktinin geldiğini düşünüyorum çünkü emniyette ve savcılıkta verdiğim şikayetler, mücadeleler işe yaramadı. Evliliğim boyunca 5 sene şiddet gördüm ve zaman zaman sessiz kaldım çocuğum için. Şiddet yüzünden boşandım. Kendi hayatıma bakmaya, oğlumla yeni bir gelecek kurmaya karar verdim diye de yine suçlu ben oldum. 1,5 sene oldu boşandım ama kendi hayatıma baktığım için yine rahatsız edilmeye, ölüm tehditleri almaya ve yine şiddet görmeye devam ediyorum. Her şeye rağmen güçlüyüm ve ayaktayım. Tek başıma bir savaş veriyorum fakat şiddet gösterenlerin elini kolunu sallaya sallaya gezmesini hazmedemiyorum. Ve ben değil, beni bu hale getiren utansın. Artık utanmıyorum" ifadelerini kullandı.

Elif U.’nun vücudunun çeşitli yerlerinde görülen morlukların yer aldığı fotoğraflar, sosyal medyada birçok kişi tarafından ‘Elif U. yalnız değildir’ etiketiyle defalarca paylaşıldı.