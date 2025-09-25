Boşandığı erkek tarafından sistematik olarak tehdit edilen kadın: "İllaki ölmem mi gerekiyor!"

İstanbul Gaziosmanpaşa'da bir erkek iki sene önce boşandığı R.C.'nin evinin önüne bıçakla geldi. Polislerin gelmesi üzerine gözaltına alındı. Tehdit edilen kadın, "İllaki ölmem mi gerekiyor benim bu adamdan kurtulmam için. 4 tane çocuğum var öleyim ama çocuklarıma ne olacak?" dedi.

Olay saat 14.00 sıralarında Karadeniz Mahallesi'nde meydana geldi. H.Ç. isimli erkek, elindeki bıçakla 2022 yılında boşandığı R.C.'nin evinin önüne giderek rahatsızlık vermeye başladı.

R.C. durumu polise bildirdi. Adrese gelen polis ekiplerini gören H.Ç., bıçağı kendi boğazına dayayarak ekipleri intihar etmekle tehdit etti. Polis ekiplerinin müdahalesi ile elindeki bıçağı düşüren H.Ç. gözaltına alındı.

H.Ç'den 2022 yılında boşanan R.C, "Boşandıktan sonra her seferinde tehdit ediyordu. Karşıma çıkıyordu elinde bıçakla. Çocukları görme bahanesiyle her fırsatta 'benimle barışmazsan seni öldürürüm, aileni öldürürüm, kız kardeşini öldürürüm, erkek kardeşini öldürürüm' diyordu. Kız kardeşime mesaj atıyordu, onu rahatsız ediyordu. Benim haricimde aileme de zarar veriyordu. Çocuklarımın önüne çıkıyordu, çocuklarımı kaçırıyordu dışarılarda yatırıyordu çocuklarımı. Ben onu eve almazsam çocuklarımı getirmeyeceğini söyledi. Çocuklarımı sabaha kadar dışarılarda yatırmış" dedi.

ÇOCUĞUM OKULA GİDEMİYOR

4 çocuğunun en büyüğünün liseye başladığını ancak korktuğu için okula gidemediğini anlatan R.C., "Her gittiğinde okul yolunda bıçakla önünü kesiyor. Bugün yaşanan olayda, çocuğum okula giderken önünü kesmiş bıçak zoruyla çağırmış 'Anneni ikna et, bir şeyler yapsın'. Evde para varsa bulup ona vermesi gerektiğini' söylemiş. Çocuğumda 'tamam' deyip yanından uzaklaşmış ki eve gelsin diye. Çocuğumdan 3 saat sonra kapının önüne geliyor. Benimle konuşmak istediğini söylüyor elinde bıçakla. Bende kabul etmediğimi söyledim. 'Gelmezsen kendimi öldüreceğim' dedi. Bende o sırada polisi aradım. Polislerin geldiğinde benim gelmeyeceğimi anladı. Daha çok öfkelenerek kendine bıçakla zarar vermeye başladı. Polisler benden onunla konuşmamı onu ikna etmemi istedi. Onunla konuşurken daha çok hırslandı. Benim aşağı inmeyeceğimi anlayınca, kendine zarar vermeye başlayınca o sırada polisler müdahale etti" diye kaydetti.

"İLLAKİ ÖLMEM Mİ GEREKİYOR"

Sesinin duyulmasını isteyen R.C., "İllaki ölmem mi gerekiyor benim bu adamdan kurtulmam için. 4 tane çocuğum var öleyim ama çocuklarıma ne olacak, 4 tane çocuğuma kim bakacak" ifadelerini kullandı.