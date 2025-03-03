Boşandığı kadın barışmadığı için silahla yaralayan erkekten pişkin savunma!

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde boşandığı kadını tabancayla vurarak ağır yaralayan Elabid A. tutuklandı.

Suriye uyruklu Elabid A. (26), boşandığı kadın E.E.H'nin (25) çalıştığı Sarıhamzalı Mahallesi'ndeki geri dönüşüm tesisine gitti.

Elabid A., iddiaya göre barışma teklifini kabul etmeyen kadını tabancayla ateş ederek ağır yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibince Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan E.E.H'nin tedavisi sürüyor.

'SEVİYORUM, PİŞMANIM' DİYE SAVUNDU!

Çalışma başlatan Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, zanlı Elabid A.'yı saldırıda kullandığı silahla yakaladı.

Emniyete götürülen şüpheli Elabid A., "Ben eşimle barışmak istedim, fakat o istemedi. Bir anlık sinir ile olayı gerçekleştirdim. Karımı seviyorum, çok pişmanım" dediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.