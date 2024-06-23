Boşandığı kadına şiddet uygulayan erkek, elektronik kelepçe tedbirini ihlalden tutuklandı

Bursa'da boşandığı kadına şiddet uygulayan erkek, elektronik kelepçe tedbirini ihlalden tutuklandı.

Bursa'da boşandığı kadına şiddet uyguladığı için 2 yıl önce elektronik kelepçe takılan şüphelinin, bu tedbiri ihlal ettiği gerekçesiyle tutuklandığı bildirildi.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca, "Boşandığı eşi tarafından tehdit edilip, şiddet gördü" içerikli haber ve sosyal medya paylaşımlarına ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, 2022 yılında şüpheli M.Y.B'ye, E.Ö'ye karşı şiddet uygulaması nedeniyle elektronik kelepçe takılmasına karar verildiği duyuruldu.

M.Y.B'nin 13 Haziran'da kelepçesinin "kayış sabotaj uyarısı" vermesi üzerine Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığı belirtilen açıklamada, aynı gün zanlının Nilüfer Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındığı bilgisi paylaşıldı.

Bu kişinin, 14 Haziran'da sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince "kamu malına zarar verme" suçundan tutuklandığı bildirilen açıklamada, soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü ifade edildi.