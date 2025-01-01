Boşandığı kadını benzinle yakan Gürhan Üzer isimli erkek tutuklandı

Antalya'da 21 gün önce boşandığı Pınar Zorlu'nun (36) üzerine benzin döküp ateşe veren Gürhan Üzer (42), tutuklandı.

Şirinyalı Mahallesi İsmet Gökçen Caddesi'nde bir apartmanın bahçesinde Pınar Zorlu ile boşandığı Gürhan Üzer arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Gürhan Üzer, yanında kovayla getirdiği belirtilen benzini Pınar Zorlu'nun üzerine döküp ateşe verdi.

Vücudunun büyük bir bölümü yanan kadın Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Yanık Ünitesi'ne kaldırıldı.

Olay yerinden motoruyla uzaklaşan Gürhan Üzer, Yeşilbahçe Mahallesi'nde bir okulun çevresinde yakalandı.

Gürhan Üzer, Cinayet Büro Amirliği'ndeki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Üzer, çıkartıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı. Pınar Zorlu'nun, Üzer hakkında daha önce çok kez uzaklaştırma kararı aldırdığı öğrenildi.