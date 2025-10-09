Boşandığı kadını bıçaklayan erkek ormanda saklanırken yakalandı

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde, akaryakıt istasyonunda boşandığı kadını kucağında bebeği varken bıçaklayarak ağır yaralayan Hüseyin Ö. isimli erkek, İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde yakalandı.

Olay, 5 Ekim’de saat 14.35 sıralarında Turgutlu ilçesi E-96 Devlet Karayolu üzerindeki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi.

İHA'nın haberine göre; kamyon şoförü olduğu öğrenilen Hüseyin Ö. (45) benzin istasyonunda boşandığı Fatma K. (33) ve yanındaki Mehmet Ceyhun T. ile (44) karşılaştı.

Taraflar arasında çıkan tartışmanın ardından Hüseyin Ö., önce Mehmet Ceyhun T.’yi bıçakladı. Ardından kucağında bebeğiyle markete kaçmaya çalışan Fatma K.’yi, defalarca bıçakladı.

Saldırı sonucu Fatma K. ve Mehmet Ceyhun T. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edilen Fatma K.’nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

SUÇ ALETİYLE YAKALANDI

Olayın ardından kaçan Hüseyin Ö.’nün kullandığı kamyon, İzmir’in Kemalpaşa ilçesindeki bir fabrikanın içinde terk edilmiş halde bulundu.

Polis ekiplerinin çalışması sonucu, Hüseyin Ö.’nün Kemalpaşa Nazarköy Mahallesi’nde ormanlık alanda saklandığı tespit edildi. Hüseyin Ö., olayda kullandığı bıçakla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen zanlı adli makamlara sevk edildi.