Boşandığı kadını katleden erkeğe müebbet hapis

Kocaeli'de boşandığı kadını katleden erkeğe ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Olay, 4 Ocak 2024’te Darıca ilçesi Abdi İpekçi Mahallesi 1542/1 Sokak’ta meydana geldi. Sokakta yürüyen Tülay Dağaşan, olayın yaşadığı günden 2 yıl önce boşandığı Şefik Karaali’nin silahlı saldırısına uğradı. Tabancadan çıkan mermilerden 5’inin vücuduna isabet etmesi sonucu ağır yaralanan Tülay Dağaşan, ambulansla Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Saldırgan Şefik Karaali ise olay yerine geldiği servis minibüsüne binerek kaçtı. Tülay Dağaşan, hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından Şefik Karaali, polis merkezine giderek teslim oldu. Şefik Karaali emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SAVCI, TASARLAYARAK KASTEN ÖLDÜRME SUÇU'NDAN CEZA İSTEDİ

Kamera kayıtlarının da yer aldığı iddianamede savcı, tutuklu sanık Şefik Karaali’nin ‘kadına karşı tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etti.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET CEZASI VERİLDİ

Gebze Adliyesi 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasına sanık Şefik Karaali, ölen Tülay Dağaşan'ın yakınları ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada son sözleri sorulan sanık Karaali, “Pişmanım böyle olsun istemezdim. Ben tasarlayarak cinayet işlemedim. Tamamen tesadüftür” dedi.

Mahkeme heyeti, sanığın suçunun sabit olduğunu, dosyayla ilgili tüm delillerin toplandığını ifade ederek, sanığın 'Eşe Karşı Tasarlayarak Öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

‘KANI YERDE KALMADI’, 'MUTLUYUZ, GURURLUYUZ'

Ailenin avukatı Semra Yıldız karar nedeniyle çok mutlu olduklarını belirterek, "Türk yargısı kadın cinayetlerine karşı hem 1 sene önce gelen, kadına karşı işlenen cinayetlerde nitelikli hal alması, yasanın bu anlamda değişmesi Türk yargısı ve hukuku için çok umut verici gelişmelerdir. Ben bir avukat, kadın, anne olarak gurur duyuyorum. ‘Kadına Karşı Tasarlayarak Öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Sanık, duruşmada tam 20 kez ‘Beni aldattı’, 18 kez de ‘Ben eski karımı seviyordum’ demesine rağmen heyet burada hiçbir indirim sebebi vermeden, savcının da mütalaasına uygun bir şekilde ağırlaştırılmış ve tasarlayarak öldürmekten ömür boyu hapse çarptırdı. Bu kararı olumlu, mutlulukla karşıladık. Mutluyuz, gururluyuz. Bir daha Tülaylar, anneler öldürülmesin, bir daha çocuklar annesiz kalmasın; kadınlar toprağa girmesin. Buradayız, mücadeleye devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.