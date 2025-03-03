Boşandığı kadını katletti, arkadaşını yaraladı: Hacı Ömer Alçı için müebbet hapis talebi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, boşandığı Hüsne Topal'ı (39) tabancayla vurup öldüren, onun arkadaşı Sedat Tüter'i (43) de yaralayan tutuklu Hacı Ömer Alçı (45) hakkında müebbet ve 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

İddianamede, sanık Hacı Ömer Alçı'nın olaydan önce Topal'a küfürlü mesajlar atıp tehdit ettiğinin ortaya çıktığına yer verildi.

Olay, geçen yıl 24 Temmuz'da saat 16.30 sıralarında Geriş Mahallesi 6012 Sokak'ta meydana geldi. Hacı Ömer Alçı, 2021 yılında boşandığı Hüsne Topal'ın evine gitti. Evin önüne inen Hüsne Topal ile Hacı Ömer Alçı arasında tartışma çıktı. Alçı, tartışmanın büyümesi üzerine Topal'ı darbetti. Aldığı darbelerle yere düşen Topal'ın yardım çağrıları üzerine arkadaşı Sedat Tüter yanlarına gelip, Ömer Alçı'ya engel olmaya çalıştı. Bu sırada tabancasını çıkaran Hacı Ömer Alçı, Hüsne Topal ve yardıma gelen onun arkadaşı Tüter'e art arda ateş etti. Topal ve Tüter kanlar içerisinde yere yığılırken şüpheli ise otomobille kaçtı. Yardım çığlıkları ve silah seslerini duyan komşuların ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan Hüsne Topal yaşamını yitirdi.

Şüpheli Hacı Ömer Alçı polis ekipleri tarafından yakalandı. Öte yandan, olayda kullanılan suç aleti tabancayı sakladığı tespit edilen Hacı Ömer Alçı'nın oğlu Bedirhan Alçı (20) da gözaltına alındı.

Şüphelilerle birlikte suç aleti silah da ele geçirildi. Depremden sonra Bodrum'a yerleştiği öğrenilen Hüsne Topal'ın cenazesi, memleketi Hatay’da toprağa verildi. Şüpheli Hacı Ömer Alçı ve oğlu Bedirhan Alçı ise çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. Bedirhan Alçı, geçen yıl 23 Ağustos'ta adli kontrol tedbirleri uygulanarak tahliye edildi.

8 SAYFALIK İDDİANAME HAZIRLANDI

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı olaya ilişkin soruşturmasını tamamlayıp 8 sayfalık iddianame hazırlandı. İddianamede Hacı Ömer Alçı için boşandığı Hüsne Topal'ı 'Kasten öldürme' suçundan müebbet, Sedat Tüter'i 'Kasten öldürmeye teşebbüs'ten 15 yıla kadar hapsi istenirken, oğlu için ise 'Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan 5 yıla kadar hapis cezası talep edildi. İddianame, Bodrum Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilirken duruşmanın 14 Nisan'da görüleceği belirtildi.

HÜSNE'YE 4 MERMİ İSABET ETMİŞ

İddianamede Muğla Adli Tıp Şube Müdürlüğü raporuna yer verildi. Raporda, yaşamını yitiren Hüsne Topal'a 4 merminin isabet ettiği ve ayrı ayrı ve birlikte ölüm oluşturacak nitelikte oldukları tespit edildiği belirtildi.

Topal'ın ateşli silah yaralanmasına bağlı olarak iç organ ve büyük damar hasarından gelişen kanama sonucu ölümünün gerçekleştiği belirtildi. Öte yandan, Sedat Tüter'in ise göğüs, karın ve sağ bacağından yaşamı tehlikeye sokacak nitelikte yaralandığına dikkat çekildi. Tüter'in vücudunda hayat fonksiyonlarını ağır derece etkileyecek nitelikte kemik kırıklarının bulunduğu da kaydedildi.

"TEHDİT MESAJLARI GÜNDELİK KONUŞMALARIMIZDI"

İddianamede, tutuklu sanık Hacı Ömer Alçı'nın, Hüsne Topal'a olaydan önce "Sedat'a olan düşkünlüğün senin sonun olacak. Onunla iş için bile muhatap ol senin sonunu getiririm. Ya onu her yerden engelle ya da cesaretin varsa iş alırsın başına. Ben görürüm, duyarım nasıl olsa. İş için bile muhatap ol seni öldürürüm bilesin” diyerek küfürlü içerikler yazdığı ve tehdit ettiğinin ortaya çıktığı vurgulandı.

Sanık Hacı Ömer Alçı ile oğlunun soruşturma aşamasındaki ifadeleri de iddianameye girdi. Alçı'nın ifadesinde, tehdit mesajlarının Hüsne Topal ile gündelik konuşmaları olduğunu, onu öldürmek gibi amacının olmadığını belirtti. Alçı'nın ifadesinde Sedat Tüter'in Topal'a zararı dokunacağını ileri sürdüğü için aralarında tartışmaların çıktığını kaydettiği de iddianamede yer aldı.

Aralarında otomobil ticareti olan Hüsne Topal'dan 250 bin lira alacağı olduğunu da belirten Alçı'nın ifadesinde şunlara yer verildi:

"Hüsne beni Sedat'ın evinin bulunduğu noktaya çağırdı. Benim alacağıma ilişkin Hüsne ile konuşmaya başladık. Konuşma tartışmaya döndü, ben de içeride olduğunu bilerek Sedat'ı aradım. Alacağım için Hüsne'ye yardım etmesi ve bu konuyu konuşmak için dışarı çağırdım. Kendisi bana küfrederek, 'Seninle ne konuşacağım' dedi. Ben de arabama giderek sürekli yanımda taşıdığım ruhsatsız tabancamı aldım. Sedat sonra dışarı çıkıp, bana küfretmeye devam etti ve üzerime yürüdü. Ben de bana saldıracağını düşünerek elimdeki silahla hedef gözetmeksizin ateş etmeye başladım. Ateş etmemin sebebi kesinlikle öldürmek istemem değildir. Yaşanan olaydan dolayı pişmanım, kimseyi öldürmek veyahut yaralamak istemedim. Silahını tekrar bana vermesi için oğluma bıraktım. Kaçma amacım yoktu. Sakinleşmek için kuzenimin yanına gideceğimi ve ardından teslim olacağımı söyledim."

"SUÇLARI KABUL ETMİYORUM"

Olayda suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçlanan Bedirhan Alçı'nın da ifadesinde, olay günü babasının çalıştığı kuaförün önüne arabayla gelip, kendisini dışarı çağırdığını, ardından da aracın torpidosundaki tabancayı kendisine verdiğini söyledi. Oğul Alçı'nın ifadesinin devamında "Tedirginlik hissettim. Her gün olağan saatlerde olduğu gibi annemi aradım. Telefonu başkası açıp, annemin öldüğünü söyledi. Arkadaşımın motosikletiyle olay yerine gitti. Ardından olay yerinden ayrılarak yanımdaki tabancayı bir arazideki ağacın altına bıraktım. Silahı suçun üzerime kalacağından korktuğum için bıraktım. Hakkımdaki, suçlamaları kabul etmiyorum" dediği kaydedildi.