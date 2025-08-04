Boşanma aşamasında olduğu erkek tarafından katledilen Sinem Topaloğlu için sessiz yürüyüş
Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde boşanma aşamasında olduğu erkek fail Ali Eren Somun tarafından öldürülen Sinem Topaloğlu için yürüyüş düzenlendi. Trabzonlular, siyah renkli kıyafetleri ve ışıklarla sessiz yürüyüş gerçekleştirdi.
Kaynak: iHA
Trabzon’un Beşikdüzü ilçesinde 31 Temmuz tarihinde boşanma sürecinde olduğu erkek fail Ali Eren Somun tarafından evinde öldürülen Sinem Topaloğlu için yürüyüş düzenlendi.
Beşikdüzü Fatih Camii önünde toplanan yüzlerce kişi, siyah renkli kıyafet giyindi. Slogan, bayrak ve afişin yer almadığı sessiz yürüyüşte Trabzonlular ışıklar eşliğinde yürüdü.
Yürüyüşe Sinem Topaloğlu'nun annesi Derya Topaloğlu ve dedesi Ali Haydar Topaloğlu'nun yanı sıra öldürülen Mattia Ahmet Minguzzi’nin annesi Yasemin Minguzzi ve babası Andrea Minguzzi de katıldı.
İlçe merkezine kadar yürüyen grup, daha sonra saygı duruşunda bulundu.