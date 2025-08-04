Boşanma aşamasında olduğu erkek tarafından katledilen Sinem Topaloğlu için sessiz yürüyüş

Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde boşanma aşamasında olduğu erkek fail Ali Eren Somun tarafından öldürülen Sinem Topaloğlu için yürüyüş düzenlendi. Trabzonlular, siyah renkli kıyafetleri ve ışıklarla sessiz yürüyüş gerçekleştirdi.

Kadın 04.08.2025 22:42 Giriş: 04.08.2025 22:42

Güncelleme: 04.08.2025 22:46 Kaynak: iHA

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FOTOĞRAF: İHA