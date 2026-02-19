Boşanma aşamasında olduğu kadını bıçakladı: Polisten kaçarken kazada öldü

Nevşehir'de boşanma aşamasında olduğu kadını bıçakla yaralayıp kaçan erkek, Niğde'de geçirdiği trafik kazasında öldü.

İddiaya göre, Seyhan E, boşanma aşamasında olduğu Fatma E'nin Güzelyurt Mahallesi'ndeki evine gitti.

Seyhan E, Fatma E'yi bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan kadın, ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olay yerinden kaçan Seyhan E'nin ise yakalanması için İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince çalışma başlatıldı.

Niğde'de polisin "dur" ihtarına uymayan Seyhan E'nin kullandığı araç, Niğde-Kemerhisar kara yolu Sazlıca beldesi yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada yaralanan Seyhan E, kaldırıldığı Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.