Boşanma aşamasında olduğu kadını katletmişti: İsmail Kara hakkında iddianame hazırlandı

Ankara’da bışanma aşamasında olduğu Selma Kara'yı yaşadığı evde bıçakla öldüren İsmail Kara hakkında hazırlanan iddianamede ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle dava açıldı.

İddianameye göre Etimesgut'ta yaşanan kadın cinayetinde İsmail Kara'nın Selma Kara’yı kıskançlık ve aldatma bahanesiyle öldürdüğü bilgisine yer verildi.

Selma Kara'nın ise 2 yıldır İsmail Kara'nın kumar oynaması ve yüklü miktarda para kaybetmesi nedeniyle aralaırnda çok kez tartışma yaşandığı ve 11 Şubat’ta anlaşmalı şekilde boşandıkları belirtildi.

Olay tarihinde boşanma kararının henüz kesinleşmediği belirtilen iddianamede Selma Kara'nın, 15 Şubat'ta yeni evine taşındığı ve 3 gün sonra da 18 Şubat'ta öldürüldüğü anlatıldı.

İSMAİL KARA'NIN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

İddianamede olay günü yaşananlara ilişkin İsmail Kara'nın ve çoçuk A.K'nin ifadesine yer verildi. A.K'nin ifadesinde, "babasının uyuşturucu kullanması ve kumar oynaması nedeniyle aile yapılarının bozulduğunu" belirterek, "Babam, annem evi ayırdıktan sonra iyice takıntı haline getirmişti. Ben annemi öldüren babamdan davacı ve şikayetçiyim" dediği aktarıldı.

İNDİRİMSİZ CEZALANDIRILSIN

Selma Kara'nın ailesinin avukatı Hediye Gökçe Baykal, İsmail Kara'nın Selma Kara'yı kıskançlık bahanesiyle öldürdüğünü söyleyerek şu sözlere yer verdi:

"Tabii kabul etmiyoruz ama eğer bir aldatma varsa zaten bunun yolu medeni hukuk gereğince boşanma davasıyla ayrılmaktır. Aldattığını iddia ediyorsa da dava açılabilir ancak bunların hepsinin birer bahane olduğunu biliyoruz biz bu tür dosyalarda. Daha önce alınan indirimlerin bu yönde olması da biraz sanıkları ya da şüphelileri bu şekilde ifade vermeye teşvik ediyor açıkçası. Biz bunu daha önce planladığını düşünüyoruz. Birden gelişen ani bir olay değil. Bu öldürme fiili her zaman kafasında vardı ve planlayarak yaptığını düşünüyoruz. Olan yine bir kadının hayatına oldu, geride kalan 2 çocuğuna oldu. Hiçbir indirim olmaksızın cezalandırılmasını istiyoruz."