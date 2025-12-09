Boşanma aşamasında olduğu kadını öldürmeye gitti, tartıştığı başka bir kadını öldürdü!

Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde İlhan Ş, boşanma aşamasında olduğu kadını öldürmek için gittiği binada tartışma yaşadığı apartman görevlisinin evli olduğu kadını bıçakla katletti.

Köşk Mahallesi'nde ikamet eden boşanma aşamasında olduğu kadını öldürmeye giden İlhan Ş. (51), bina girişinde apartman görevlisinin evli olduğu M.G. (36) ile karşılaştı.

İlhan Ş. henüz belirlenemeyen nedenle tartıştığı M.G'yi bıçakla yaralayıp, ardından boşanma aşamasında olduğu daireye çıktı.

Saldırgan İlhan Ş. kadının kapıyı açmaması üzerine kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla hastaneye kaldırılan M.G, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis, kaçan İlhan Ş'yi yakalayarak gözaltına aldı.