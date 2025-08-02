Boşanma aşamasında olduğu kadını öldürmüştü: Ali Eren Somun gözaltına alındı

Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde boşanma aşamasında olduğu kadını silahla öldüren erkek Sinop'ta gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, önceki gün Adacık Mahallesi'nde boşanma aşamasında olduğu Sinem Somun'u (28) silahla öldüren, ihbar üzerine olay yerine gelen bekçi E.E'yi de yaraladıktan sonra kaçan Ali Eren Somun'un Sinop'ta olduğunu belirledi.

Ali Eren Somun, Trabzon ve Sinop İl Emniyet müdürlükleri koordinesinde düzenlenen operasyonla, saklandığı kamp alanında gözaltına alındı.

Şüpheli, işlemlerinin ardından Trabzon'a getirilecek.