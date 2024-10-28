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Boşanma aşamasında olduğu kadını vuran erkek: "Yanlışlıkla yaptım"

Kırıkkale'de boşanma aşamasında olduğu K.D.'yi tabancayla vuran B.D., emniyetteki ifadesinde olayın 'yanlışlıkla olduğunu' söyledi.

Kadın
  • 28.10.2024 13:42
  • Giriş: 28.10.2024 13:42
  • Güncelleme: 28.10.2024 13:46
Kaynak: AA
Boşanma aşamasında olduğu kadını vuran erkek: "Yanlışlıkla yaptım"
Fotoğraf: AA

Kırıkkale'de boşanma aşamasında olduğu kadını tabancayla yaralayan erkek tutuklandı.

Etiler Mahallesi 1125 Sokak'taki evlerinde boşanma aşamasında olduğu K.D.'yi tabancayla yaraladıktan sonra kaçan B.D. (27), Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Şüphelinin emniyetteki ifadesinde, K.D.'yi 'yanlışlıkla vurduğunu' iddia ettiği öğrenildi.

Boşanma aşamasında oldukları öğrenilen B.D. ile K.D. arasında 24 Ekim'de Etiler Mahallesi 1125 Sokak'taki evlerinde tartışma çıkmış, kavgaya dönüşen olayda B.D, tabancayla K.D'ye ateş ederek bacaklarından yaralamış, olayın ardından kaçmıştı.

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