Boşanma aşamasında olduğu kadını yaraladı

Haber Merkezi

Sakarya’nın Hendek ilçesinde S.K. isimli bir erkek, 3 ay önce evlendiği kadını kesici aletle yaraladı. Olay yerinden kaçan ve kısa sürede yakalanan erkek adliyeye sevk edildi. Yeni Mahalle’de meydana gelen olayda, 3 aylık evli olan ve boşanma aşamasında oldukları öğrenilen S.K. ve E.K. arasında tartışma çıktı.

S.K., eşi E.K.’yi yaralayarak kaçtı. Yurttaşların haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. E.K, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Kaçan erkek yakalanarak gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edildi.