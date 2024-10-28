Boşanma aşamasındaki diş hekimi kadın katledildi

Haber Merkezi

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde Atilla Ç. adlı erkek, boşanma aşamasındaki diş doktoru Yasemin Ç'ye evden çıkarken tabancayla ateş etti. Şüpheli olay yerinden kaçarken, Yasemin Ç. ise yere yığıldı. Silah seslerini duyan çevredekiler, polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Çekirge Devlet Hastanesine kaldırılan Yasemin Ç, yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Polis ekipleri, kaçan şüpheliyi kısa sürede yakaladı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Öte yandan Urfa’nın Akçakale ilçesine bağlı kırsal Bad Mahallesi’nde 18 yaşındaki Suriyeli Karam Sido, şüpheli bir şekilde yaşamını yitirmiş halde bulundu. MA'da yer alan habere göre, ikamet ettiği evin yanındaki ahırda bulunan Sido’nun intihar ettiği iddia edildi. Sido’nun cenazesi sağlık ekipleri tarafından otopsi işlemleri için Urfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.