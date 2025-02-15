Boşanma aşamasındaki eşinin iş yerine gidip, aracı ile park halindeki otomobillere çarptı

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde Z.M. adlı kadın, tartıştığı boşanma aşamasındaki eşi H.M.'nin tamirhanesinde ileri-geri manevra yaparak aracıyla park halindeki diğer otomobillere çarptı. O anlar, cep telefonuyla görüntülendi.

Olay, dün Merkezefendi ilçesi Üçüncü Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Z.M. adlı kadın, boşanma aşamasındaki eşi H.M. ile henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştı. Z.M. bir süre sonra 20 AER 392 plakalı otomobille, H.M.'nin Denizli 3'üncü Sanayi Sitesi'ndeki tamirhanesine gitti. Otomobili H.M.'nin üzerine süren ve defalarca ileri-geri manevra yapan Z.M., aracıyla iş yeri önünde park halindeki otomobillere de çarptı. Eşini durdurmak isteyen H.M. önce otomobilin camını yumrukları ardından yerden aldığı demirle sağ ön camı kırdı. O anlar, cep telefonuyla görüntülendi.

İhbarla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ehliyetinin olmadığı öğrenilen Z.M., polis tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

FOTOĞRAFLI