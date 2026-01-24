Boşanma aşamasındaki kadına işkence: Bantla bağlayıp üzerine kezzap döktü!

Gaziantep'te S.K. isimli boşanma aşamasında olduğu kadını koli bandı ile bağladıktan sonra üzerine kezzap döken Adem Külah çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Merveşehir Mahallesi'nde meydana geldi. Adem Külah, boşanma aşamasındaki olduğu S.K'nin evine gitti.

Burada taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Adem Külah, S.K'yi koli bandı ile bağlayarak, başından aşağı kezzap döktü.

Adem Külah ardından S.K'nin yakınlarını arayıp durumu anlattıktan sonra evden çıkıp polise giderek teslim oldu.

Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahalesini yaptığı S.K. Gaziantep Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

KAFA DERİSİ YANDI, GÖRME KAYBI YAŞADI

Hastanenin yanık ünitesinde tedavisi süren ve sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtilen S:K'nin kafa derisinin tamamen yandığı ve görme kaybı yaşadığı bildirildi.

Polis merkezindeki işlemleri tamamlanan Adem Külah sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.